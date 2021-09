Børneafdeling opruster, efter RS-virus har taget fart: Forældre skal især holde øje med et symptom

NORDJYLLAND:Der snottes og hostes lige nu i stor stil rundt omkring i de små hjem. Ekstraordinært mange - både børn og voksne - rammes i øjeblikket af luftvejsinfektionen RS-virus, og det har sat børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital under pres.

Alene indenfor de seneste uger har 30 børn været indlagt med RS-virus på afdelingen i Aalborg -Regionshospital Nordjylland i Hjørring tager også imod børn med RS-virus.

- I Aalborg har vi ti børn indlagt med RS-virus fredag, primært spædbørn, og vi forventer, at tallet stiger de kommende måneder, siger Charlotte Rittig, ledende overlæge ved børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital.

- Lige nu er vi i alarmberedskab, og har indkøbt ekstra udstyr til behandling, konstaterer hun.

Charlotte Rittig har forberedt sygehusledelsen på, at der bliver behov for at skrue kraftigt op for bemandingen på børneafdelingen den kommende tid. Børnene er typisk indlagt 4-5 dage - de mindste dog op til 12 dage.

- Lige nu har vi lige så mange indlagte med RS-virus, som på en slem vinterdag, og vi ruster os til en vinter, hvor vi kan forvente tre gange så mange indlagte som normalt, lyder det fra Charlotte Rittig. Hun har set på erfaringerne fra New Zealand, der har vinter nu, og hvor man oplever en tredobling i antallet af smittede med RS-virus.

Hurtig og besværet vejrtrækning

De fleste børn og voksne rammes med mellemrum af RS-virus, der oftest viser sig som forkølelse, ondt i halsen og feber. Store børn og voksne har for langt de fleste vedkommende været smittet med RS-virus mange gange før, og reagerer derfor ikke så kraftigt som spædbørn, der møder virus for første gang.

Især hos børn under seks måneder, kan man opleve at vejrtrækningen bliver hurtig og besværet, og så skal man straks opsøge sin læge eller vagtlægen, lyder det fra Charlotte Rittig.

- Spædbørn har ikke kræfter til at hoste den seje slim op på samme måde som større børn og voksne, og det kan udvikle sig alvorligt.

Læs mere om den udbredte forkølelsesvirus:

- Derfor kan det blive nødvendigt med en indlæggelse, hvor vi hjælper dem med vejrtrækningen i et par dage og sikrer, at de får tilstrækkeligt med væske og næring.

- De symptomer, vi ser lige nu, er ikke mere alvorlige, end de plejer at være - der er bare langt flere, der er ramt, forklarer Charlotte Rittig.

Lidt større børn kan også være hårdt plaget af virus, men man skal egentlig ikke være så fokuseret på, om det er RS-virus, eller overveje om barnet skal testes. Det er barnets tilstand, der er afgørende, uanset hvilken virus der er tale om, understreger Charlotte Rittig.

- Hvis børn hoster så meget, at de kaster op, og ikke vil hverken spise eller drikke, så er det altid på sin plads hurtigst muligt at få en læge til at se på barnet, fastslår Charlotte Rittig.

Første møde med RS-virus

En af forklaringerne på, at smitten med RS-virus er så udbredt lige nu, er formentlig de omfattende corona-restriktioner, som det seneste år har begrænset vores sociale kontakter - og dermed enhver form for smitte - blandt danskerne.

Normalt rammer RS-virus i perioden fra november til marts-april. Men den forgangne vinter var ikke et eneste barn indlagt med RS-virus på børneafdelingen i Aalborg.

- Det gjaldt endda også i den periode, hvor daginstitutionerne var åbne, men god håndhygiejne, afstand og udeleg bevirkede, at kun ganske få børn blev syge, siger Charlotte Rittig.

På den måde er mange småbørn under coronaen blevet forskånet for deres første møde med RS-virus. Det betyder til gengæld, at ikke kun spædbørn, men også børn på 1 og 2 år, i øjeblikket møder RS-virus for første gang.

- Første gang infektionen rammer dig, bliver du langt mere syg and anden og tredje gang, og lige nu har vi altså flere årgange af børn, som møder infektionen for første gang, og derfor reagerer kraftigt.

Charlotte Rittig understreger, at der ikke er grund til at familien går i panik, blot fordi et spædbarns ældre søskende bliver forkølede og hoster.

- Man skal ikke begynde at flytte større søskende hjem til bedsteforældrene, for at skåne de yngste.

- Men det er en god idé at skrue op for håndhygiejnen og undgå, at snottede søskende kysser på de små, fastslår hun.