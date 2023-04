Har sagt jobbet op for at sejle jorden rundt med familien

Sygeplejerske ville gøre noget godt for patienterne - viljen til at hjælpe har blæst hende omkuld Nathja Uggerhøj sad på en nattevagt og lavede et Facebookopslag, hvor hun efterlyste spil og måske fjernsyn til afdeling på Aalborg Universitetshospital - hun havde ikke drømt om, hvad det medførte