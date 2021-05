Boliger til millioner: Her er Nordjyllands dyreste til salg lige nu

Går du og overvejer at skifte boligen ud – eller købe en mere - og har du samtidig godt med guld på kistebunden, så er der masser af muligheder for at finde noget i Nordjylland.

Og det er både, hvis du leder efter villa, lejlighed eller sommerhus. Det viser en ny opgørelse fra Boliga.dk.

Få gennemgangen herunder og læs om de dyreste boliger til salg i Nordjylland netop nu.

Dyreste villa

Er det et helårshus, man leder efter, skal man til Aalborg.

Villaen i Hasseris ligger på Annettesvej 2 og er på markedet til 15.500.000 kroner. Altså det dyreste i hele Nordjylland.

For de knapt seksten millioner får man 13 kvadratmeter bolig og dertilhørende 135 kvadratmeter kælder. Grunden er på 1578 kvadratmeter, mens der følger en garage på 45 kvadratmeter med.

Selve villaen fra 1929 har fire værelser og tre stuer, der fordeler sig på tre etager.

Se boligen her: Nordjyllands dyreste villa

Dyreste ejerlejlighed

For 7.800.000 kroner kan du blive ejer af det, der lige nu er Nordjyllands dyreste lejlighed.

For den pose penge får du 179 kvadratmeter Liebhaveri, som mægleren kalder det, tilknyttet garageanlæg og tagterrasse med udsigt over Aalborgs tage.

Se lejligheden her: Nordjyllands dyreste ejerlejlighed

Der er lejligheder til salg i Nordjylland lige nu, der er dyrere, men da der er tale om projektsalg, har vi dem ikke med på denne liste.

Dyreste sommerhus

Lidt overraskende er det her, vi finder den dyreste bolig, af de tre udvalgte kategorier, der er til salg i Nordjylland lige nu.

Det ligger ikke overraskende i Skagen, hvor det er det ikoniske sorte sommerhus ”Bakkehuset” på Flagbakkevej 11, der er tale om.

For 16.800.000 kroner kan man blive ejer af 100 kvadratmeter sommerhus, der er opført i 2007.

Sommerhuset har været til salg ad flere omgange, og da det var dyrest, var udbudsprisen på 25.000.000 kroner. Da huset ikke blev solgt, skar sælger 10.000.000 af prisen. Seneste salgspris for sommerhuset er dog på 10.600.000 kroner.

Se sommerhuset her: Nordjyllands dyreste sommerhus