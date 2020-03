Borgere vil organisere corona-hjælp: - Det er fællesskabet, der virkelig skal blomstre nu

ARDEN:- Det vi gør er lidt som i andre byer. Vi hjælper smittede og dem, som holder sig inden døre af andre grunde. Men om en uge tror jeg, at der kommer til at blive mere brug for gruppen, og så skal vi organisere os, siger Fatima Ali, der bor i Arden og flere gange har handlet ind for andre borgere i byen.

Facebook-gruppen "Indkøbshjælp 9510 Arden" er oprettet som en nødhjælp, for folk påvirket af corona. Her melder borgere sig til, hvis de har brug for hjælp, eller gerne vil hjælpe andre. Det var beboer i byen Annemette Busk, som tog initiativet til at oprette gruppen med et meget klart formål.

- Det var tænkt for at holde de ældre hjemme, for det gjorde de ikke af sig selv. Mange sneg og sniger sig stadig ud om formiddagen, og vi håber med gruppen, at vi kan få dem til at blive hjemme, siger hun og fortsætter:

- Jeg satte egentlig kun gruppen i gang, og nu kører hjælpen af sig selv. Og der er heldigvis langt flere, der vil hjælpe, end folk, der har brug for hjælp.

For få dage siden blev Annemette Busk kontaktet af et barnebarn til et ældre par i Arden. Barnebarnet fortalte, at begge hendes bedsteforældre havde svækket immunforsvar, og bad Annemette om hjælp, fordi pigens bedstefar stadig selv handlede ind. Det fik Annemette hurtigt ændret på.

- Om så du skal have en rødvin til aftensmaden, så skal du ringe til mig, sagde jeg til ham over telefonen, fortæller Annemette Busk. Det gør den ældre herre så nu.

Brug for organisering

En af de borgere, som har modtaget hjælp fra Fatima Ali, er Kathrine Julie Fuglsang, som ligger hjemme med halsbetændelse og forkølelse efter en udenlandsrejse.

- I forhold til den by jeg kom fra før, så er det helt vildt dejligt at se, hvordan folk her i byen vil hjælpe hinanden. Jeg synes altid, at man kan være sikker på at få hjælp inde på gruppen, siger Kathrine Julie Fuglsang.

Gruppen fungerer sådan, at borgere skriver et opslag, hvis de har brug for hjælp, og en anden borger melder sig på opgaven. Det system får den nødvendige hjælp ud til alle, men hvis flere på sigt bliver syge eller skal holdes indendørs, er der brug for bedre organisering, mener Fatima Ali.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi får det organiseret sådan, at om morgenen skriver folk på gruppen, at de har brug for hjælp til at handle i dag. I løbet af dagen kan vi så fordele opgaverne ud, så vi er sikre på, at folk får købt det ind, de skal og luftet de hunde, der skal luftes, siger Fatima Ali.

Både Fatima Ali og Annemette Busk arbejder på at sammensætte en organiseret liste med børn og unge som vil lufte hunde, borgere som vil hjælpe med at handle ind, og borgere der har brug for hjælp. På den måde bliver det nemmere at sætte hjælpen op, hvis smitten spreder sig yderligere. Og det forventer de begge, at den gør.

- Det er fællesskabet, der virkelig skal blomstre nu, siger Fatima Ali.