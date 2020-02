Borgermøder om lægevagten: Vil tale om alternativer

NORDJYLLAND:Region Nordjylland inviterer til borgermøder om lægevagten i Skagen, Brovst og Aars i løbet af marts. Formålet er at informere borgerne om den nye aftale samt høre borgerne om deres mening.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Den nye lægevagtsaftale for Region Nordjylland træder i kraft den 1. marts 2020. Aftalen indebærer, at konsultationsstederne i Skagen, Brovst og Farsø lukker pr. 1. marts og at lægevagten i Brønderslev ikke genåbnes.

Formanden for regionens Akut- og Praksisudvalg, Mogens Ove Madsen (S) anerkender, at det for nogle af borgerne i regionen vil betyde længere køretid til en lægevagtskonsultation. Udvalget vil derfor invitere til borgermøder i de tre byer i løbet af marts med henblik på en dialog om behov og muligheder for kompenserende tiltag.

Videokonsultation kan være en mulighed

På de tre borgermøder vil der være repræsentanter fra regionsrådet ligesom Praktiserende Lægers Organisation (PLO) vil blive inviteret til at deltage.

- Vi ønsker at gå i dialog med borgerne og vil præsentere dem for aftalen og for de kompenserende tiltag, som vi i øjeblikket er ved at se nærmere på sammen med de berørte kommuner og PLO, siger Mogens Ove Madsen i pressemeddelelsen.

Et af de kompenserende tiltag, der allerede indgår i den nye lægevagtsaftale, er muligheden for en videokonsultation med lægevagten.

- Det er for os politikere vigtigt at høre borgernes forslag i de berørte områder, hvor der har været udtalt kritik af aftalen, og derfor inviterer vi til disse borgermøder, siger Mogens Ove Madsen.

Med den nye aftale vil der fortsat være mulighed for at møde fysisk i lægevagten i Aalborg, Hjørring, Thisted, Hobro og Frederikshavn, ligesom der vil være mulighed for besøg fra en kørende vagtlæge i hele regionen.