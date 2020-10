Borgertip hjalp politiet: Narko fundet og spritbilist nuppet

NORDJYLLAND:Tip fra borgerne er guld værd for politiet. Det viser to eksempler på sager fra politiets seneste døgnrapport.

Nordjyllands Politi modtog således torsdag et tip om, at der skulle befinde sig ”en del stoffer” på en adresse i Aalborg Øst.

Politiet besluttede sig derfor til at besøge adressen torsdag ved 17-tiden.

Da betjentene ankom til boligen, traf de en 33-årig kvinde, som bor på adressen. Hun virkede noget nervøs ved synet af politiet. Betjentene ransagede boligen på baggrund af mistanken om brud på lov om besiddelse af euforiserende stoffer.

En mistanke, som skulle vise sig at være rigtig.

41,94 gram hash fandt politiet under ransagningen af boligen. Betjentene sigtede derfor den 33-årige beboer for brud på lov om besiddelse af euforiserende stoffer.

Kvinden erkendte, at stofferne var hendes, men understregede, at hashen var til personlig brug.

Også torsdag om formiddagen modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse, og det var om et trafikuheld.

Anmelderen havde set en bilist køre over flere helleanlæg og ind i et vejskilt, hvorefter bilisten kørte fra stedet. Anmelderen fulgte efter bilisten frem til en adresse i Sæby, hvor bilen fortsat holdt parkeret.

Vagtcentralen sendte den nyttige information til en patruljevogn, som var i nærheden af adressen i Sæby.

Kort efter ankom patruljen til adressen, hvor man henvendte sig til beboerne på adressen. Føreren af bilen, som havde påkørt vejskiltet, var heldigvis til stede.

En 64-årig kvinde forklarede, at hun havde fået for meget at drikke inden hendes køretur. En alkometertest understregede det. Kvinden havde tilsyneladende indtaget spiritus i sådan et omfang, at hendes promille oversteg den lovlige grænse på 0,5 promille.

Politiet sigtede og anholdt derfor den 64-årige kvinde for spirituskørsel samt brud på færdselsloven i forbindelse med påkørslen af vejskiltet.