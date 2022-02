Borgmester efter iskoldt møde: Der er en risiko for, at vi stopper med at bygge vindmøller Sagen om seks kæmpevindmøller syd for Gundersted i Vesthimmerland er landet på indenrigsministerens bord. Borgmesteren varsler, at der skal ske noget, hvis kommunen skal fortsætte med at bidrage til den grønne omstilling