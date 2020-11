Borgmester klager til politiet: Vil ikke finde sig i svinsk behandling af mink og minkavlere

Borgmesteren i Jammerbugt Kommune, Mogens Chr. Gade, (V) har fået nok af den måde, som myndighederne behandler aflivede mink, at han på kommunens vegne har klaget til direktøren for Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen.

- Det er jo politiet, der har ansvaret for at sikre, at det går ordentlig til, siger Mogens Chr. Gade, der mandag fik nok, efter at han havde fået beretninger om, hvordan man har håndteret aflivningen af covid-smittede mink - blandt andet hos minkavler Jan Poulsen, Brovst.

Det er jo ofte folks livsværk. Det er uværdigt over for dem, uanset om man så bryder sig om minkavl eller ej Mogens Chr. Gade, borgmester, Jammerbugt Kommune

- Det er ikke en ordentlig måde at behandle hverken de døde dyr eller minkavlere på, siger borgmesteren, der er harm over, at man med små truck skubber rundt med de aflivede dyr, som var de roer eller kartofler.

Borgmester Mogens Chr. Gade har fået nok af Fødevarestyrelsens minkhåndtering. Den er uværdig, mener han. Arkivfoto: Lars Pauli

- Det er jo ofte folks livsværk. Det er uværdigt over for dem, uanset om man så bryder sig om minkavl eller ej. Det er noget svineri - og det er der massevis af dokumentation for, siger Mogens Chr. Gade, der i første omgang fik samme forklaring fra politidirektøren, som Fødevarestyrelsen har givet offentligheden: At der var mangel på containere.

Den forklaring accepterer han ikke. Han er stadig utilfreds.

- Godt og grundigt utilfreds, understreger borgmesteren. Han følte sig nødsaget til at gå til politiet, fordi kommunen som myndighed er sat ud af spillet, da det er staten, der - gennem Fødevarestyrelsen - håndterer aflivningen af minkene.