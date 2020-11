Borgmestre: Borgerne skal holde sig indenfor kommunegrænserne

Opdateret kl. 16.10 med tidspunktet for dagens pressemøde i Statsministeriet

NORDJYLLAND:Lukkede kommunegrænser er en af de restriktioner, der venter mange nordjyder. Det bekræfter flere borgmestre overfor NORDJYSKE.

Restriktionerne kommer til at gælde fra i morgen, fredag, og fire uger frem.

- Der kommer nogle restriktioner og anbefalinger om, at vi skal holde os så vidt muligt inden for kommunegrænserne, medmindre det er uopsætteligt, fortæller Mogens Chr. Gade (V).

Her til formiddag har han været til møde med borgmestrene i de andre omfattede nordjyske kommuner og sundhedsministeren.

Borgmesteren understreger dog, han stadig afventer en liste fra ministeriet med mere konkrete retlingslinjer for kommunerne. En liste han forventer at få i løbet af formiddagen.

Birgit Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune, uddyber overfor NORDJYSKE, at man vil kunne krydse kommunegrænser for at "kunne passe kritiske funktioner".

Borgmester i Thisted, Ulla Vestergaard (S), bekræfter, at "der kommer restriktioner, der væsentligt indsnævrer bevægelsesfriheden", men kan ikke komme konkret ind på, hvad det vil indebære.

Mere hjemmearbejde og flere tests

Borgerne i de syv kommunerne vil også blive opfordret til at arbejde mere hjemmefra.

- Vi skal tilbage til det med, at man arbejder mere hjemmefra, siger Ulla Vestergaard.

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen (V), bekræfter også nedlukningen.

- Vi tager det som en opgave, men hvordan vi løser det, det ved jeg ikke. Vi har ikke prøvet det før, fortæller borgmesteren.

Per Bach Laursen fortæller desuden, at samtlige borgerne i kommunerne bliver opfordret til at lade sig teste for covid-19.

Det bekræfter Birgit Hansen.

- Alle i de 7 kommuner vil blive tilbudt test, siger hun og uddyber, at man vil lave en massiv smitteopsporing for at bryde smittekæderne.

Det ved vi - Nye tiltag gælder for syv kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Læsø, Thisted, Vesthimmerland og Jammerbugt - Det drejer sig blandt andet om: - Lukkede kommunegrænser - medmindre det er uopsætteligt - Mere hjemmearbejde - Tvangslukkede restauranter, caféer og barer - Smitteopsporing intensiveres - Samtlige borgere opfordres til at blive testet - Skolerne holder fortsat åbent - Restriktionerne træder i kraft 6. november og fortsætter i fire uger VIS MERE

Skolerne forbliver åbne - Restauranterne lukker

I modsætning til nedlukningen i foråret, bliver grundskolen holdt åben i de syv kommuner, fortæller Per Bach Laursen.

- Det blev også diskuteret, hvor klogt vi i kommunerne synes det er. Man kunne godt forestille sig, de ældste elever kunne sendes hjem, uddyber han.

Per Bach Laursen fortæller også, at restaurationsbranchen bliver tvangslukket. Men han hører, regeringen har en kompensation på vej, der dækker 100 procent af lønomkostningerne og faste udgifter, herunder husleje.

Statsministeriet har indkaldt til pressemøde torsdag kl. 18.30.