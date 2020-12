Borgmester om tabt politikamp: Det vigtigste er, at politiet kommer, når der er behov for det

NORDJYLLAND:Mens den nye politireform giver to nye nærpolitistationer til Nordjylland, så er der stadig huller på landkortet, hvor der var ønsker om mere lokalpoliti.

Nogle af de nordjyske borgmestre havde på forhånd håbet på, at der lå en nærpolitistation under juletræet i år.

Borgmester i Frederikshavn, Birgit S. Hansen (S), havde således ønsket en politistation i Skagen.

- Det er ikke sådan, at jeg nu står og stamper i gulvet og græder. Vi havde ønsket nærpoliti i Skagen, men ser vi i det store billede, så er det en god reform, også for Nordjylland. Der kommer nærpolitistationer i Vesthimmerland og Brønderslev, siger hun.

Borgmester i Frederikshavn, Birgit S. Hansen (S), havde håbet på en politistation i Skagen, men er alligevel ikke skuffet, hvis bare politiet er synlig og kommer, når der er behov for det. Arkivfoto: Torben Hansen

- Jeg håber, at politiet generelt i Nordjylland får flere ressourcer til at være mere synlige i Skagen, når der er behov for det, siger Birgit S. Hansen.

- Jeg havde gerne set en politistation i Skagen. Men det vigtigste er, at politiet er synlige og kommer hurtigt, når der er brug for det. Og det vil jeg forsat presse på for i så høj grad, som der er behov for, siger borgmesteren.

I løbet af sommeren kommer politiet flere gange til Skagen, hvor der også bliver holdt aktioner rettet mod sprit- og narkokørsel. Arkivfoto

Håbede på station i Kaas

En anden borgmester, der heller ikke får opfyldt ønsket om en nærpolitistation, er Mogens Christen Gade (V) i Jammerbugt.

Han havde håbet, at Nærpolitiet i Kaas, der har åbent en time hver onsdag i Sparekassen Vendsyssels tidligere lokaler i Nørregade, blev opgraderet til en nærpolitistation.

Det har ikke været muligt, at få en kommentar fra Mogens Christen Gade.