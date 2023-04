Borgmester surfede på nettet: Så fandt han drømmejobbet

En aften i starten af marts sad han og surfede lidt på nettet. Havnede på fagforeningen DJØFs hjemmeside, og faldt over en annonce for det job, han nu har fået.

31. maj tjekker Thomas Kastrup-Larsen ud fra byråd og borgmesterkontor, og dagen efter begynder han officielt i stillingen som direktør for det erhvervsrettede uddannelsesområde på Professionshøjskolen UCN i Aalborg.

Hvor lang tid havde du tjekket jobopslag?



- Jeg var da begyndt at kigge en lille smule. Men det var ikke sådan, at jeg ledte hver dag. Men da jeg så den, vidste jeg bare, at det var et job, jeg gerne ville have.

Så Thomas Kastrup-Larsen sendte ansøgningen afsted inden fristen udløb 12. marts, og blev kort efter indkaldt til samtale og efterfølgende test.

Sidst i marts meddelte han så partikammeraterne at han ville sige farvel til politik. Det skete på partiets ordinære repræsentantskabsmøde, og beskeden kom nærmest som et chok for alle.

Forventningen var, at Thomas Kastrup-Larsen ville blive på posten valgperioden ud, men jobbet på UCN lokkede mere end udsigten til godt to år mere som øverste chef i kommunen.

Dengang ville den snart tidligere borgmester ikke afsløre fremtidsplanerne, men kun sige, at han var lettet over beslutningen.

- Min ansættelse skulle først godkendes af bestyrelsen på UCN, og det skete først i denne uge.

I den første udmelding lød planen, at Thomas Kastrup-Larsen ville blive siddende som borgmester frem til 31. juli, men nu er afskedsreceptionen rykket et par måneder frem.

Derfor kan viceborgmester Helle Frederiksen nu se frem til mindst en uge som fungerende borgmester. Hvem, der skal være ny borgmester frem til valget i november 2025 og partiets spidskandidat ved det valg, er endnu ikke afgjort, og bliver det tidligst i juni.

Foreløbigt har to kandidater meldt sig, og medlemmerne af Socialdemokratiet skal i løbet af maj stemme om afløseren skal være Lasse Frimand Jensen eller Flemming Møller Mortensen. Vinder førstnævnte, overtager han borgmesterposten umiddelbart, men vinder sidstnævnte skal byrådsgruppen vælge en borgmester-vikar.

Du forlader posten, før dit parti har valgt din afløser. Er det ikke et problematisk tidspunkt?

- Nej. Vi har en 1. viceborgmester, der tager over, og kort efter er partiets proces omkring hvem, der skal være ny borgmester, overstået. Så det bliver ikke et problem.

Vil du fortælle, hvem du stemmer på som din afløser?

- Nej, det får du ikke svar på. Den proces blander jeg mig helt uden om. Men jeg stemmer.

Som borgmester har du været vant til at være øverst i organisationen. Nu får du både en rektor og bestyrelsesformanden Mads Duedahl over dig. Bliver det svært for dig at være underordnet?



- Jeg har haft det fint med at sidde for bordenden som borgmester, men har det også fint med at have nogen over mig. Jeg har siddet i mange sammenhænge, hvor det ikke har været mig, der har siddet for bordenden. Sådan har det været i Kommunernes Landsforening, og der har også nogen gange været en partiformand, der har ment noget.

Omvendt bliver situationen for bestyrelsesformanden. Da regionsrådsformand Mads Duedahl (V) var rådmand i Aalborg, var det nemlig Thomas Kastrup-Larsen, der var chefen. Men Duedahl afviser, at det skulle være et problem.

- Tværtimod. Jeg vil sige, at vi er både heldige og stolte over at få en så stor kapacitet på posten.

Er hans ansættelse en slags vennetjeneste?

- Nej, slet ikke. Jeg har slet ikke været involveret i ansættelsesprocessen. Det er først, da ansættelsesudvalget kommer med indstillingen til bestyrelsen, at jeg hører om det. Men både i bestyrelse og ansættelsesudvalg var der fuld enighed om, at han var den rette til jobbet. Thomas er yderst kvalificeret, siger Mads Duedahl.

Thomas Kastrup-Larsen får sin sidste månedsløn som borgmester udbetalt med udgangen af maj. Derudover får han også et ganske betragteligt eftervederlag som en slags tak for sin indsats gennem godt ni år som borgmester.

Aalborg kommune oplyser, at det lovbestemte eftervederlag udgør i alt 1.278.929, 28 kroner.