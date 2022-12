Borgmester sygemeldt: Har brækket fire ribben

AALBORG:Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, er sygemeldt, efter han mandag morgen klokken 07.30 gled på et isbelagt fortorv på Fredericiagade i Aalborgs Vestby.

Borgmesteren har som følge af faldet brækket fire ribben og fået en mindre punktering af højre lunge, skriver han i et opslag på Facebook.

Det viste resultaterne af en røntgenundersøgelse, som blev foretaget på skadestuen. Borgmesteren er nu hjemme igen, men skriver i sit opslag, at han er i kraftig smertebehandling.

"Jeg håber snart, at smerterne fortager sig, men indtil videre må jeg forholde mig fuldstændigt i ro. Jeg skal her rette en meget stor tak til det dygtige og kompetente personale der hjalp mig på skadestuen i dag. Jeg er dybt taknemmelig for den hjælp og omsorg jeg mødte," skriver han.

Aalborg Kommune har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til situationen.