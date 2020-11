Borgmestre: Sådan skal du gøre torsdag

NORDJYLLAND:Borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard (V), er indtil videre ikke blevet orienteret om, hvilke restriktioner, der kommer til at ramme kommunen, som ventes præsenteret torsdag.

- Vi kommer nok til at lukke noget ned, men jeg håber, at samfundet kan holdes i gang. Vi kan godt passe på hinanden i mens. Der er fundet mange gode digitale løsninger, og vi passer generelt godt på i forvejen, siger han og fortsætter:

- Samfundet skal køre på fornuftigvis - så jeg opfordrer til fornuft og ordentlighed.

Er der sundhedsfagligt belæg for det her?

Han efterspørger samtidigt sundhedsfagligt belæg for at reagere så drastisk, som man gør:

- Der er rigtig mange borgere, der ikke er i kontakt med mink. Så hvor præcis er smitten, og hvad er det rigtige at gøre? For mig at se så er der ingen grund til at lave restriktioner for folk, der ikke er i risiko. Man bør satse på sund fornuft, en målrettet indsats og at isolere smittede, siger Mikael Klitgaard (V) og fortsætter:

- Hvis det kammer over, kommer det til at koste.

Han opfordrer samtidigt myndigheder og regering til, at beslutninger skal træffes tæt på de involverede.

- Når alt styres centralt, bliver det svært at tage højde for nuancerne. Jeg ønsker mig noget sundhedsfagligt gennemskueligt.

Hans opfordring til borgerne er:

- Vi skal ikke gå i panik. Vi er allerede omhyggelige og passer på. Vi prøver at tænke os godt om.

Nervøs for sårbare grupper

Hjørring-borgmester Arne Boelt (S) ved heller ikke, hvilke restriktioner regeringen torsdag kommer med for de syv nordjyske kommuner.

- Jeg formoder, at vi skal lukke alt det ned, vi kan: Mødeaktivitet m.v. Men jeg er i tvivl om, hvad der kommer til at ske på skoleområdet, siger Arne Boelt.

Mest bekymret er han for, om ældre og sårbare vil komme til at opleve endnu en langvarig nedlukning.

- Jeg er nervøs for, at det kommer til at gå meget vidt i forhold til sårbare grupper med isolation og så videre. Jeg vil håbe, at der følger noget med fra regeringen, så vi kan gøre noget specielt for dem. Det vil være pænt af regeringen også at have en vinkel på det, mener Arne Boelt.

Han kan kun opfordre borgerne til at være opmærksomme på de nye restriktioner og følge myndighedernes anbefalinger.

Hold jer opdateret

Også i Jammerbugt Kommune forholder borgmester, Mogens Chr. Gade (V), sig afventende i forhold til meldingerne om de nye lokale restriktioner:

- Vi har hele vejen igennem haft respekt for sundhedsmyndighedernes udmeldinger og fulgt dem til punkt og prikke, så vi er selvfølgelig indstillet på at følge, hvad der måtte blive fremlagt. Der er ikke noget slinger, så vi ser, hvad der sker, og så inddæmmer vi så meget så muligt, så vi minimerer risikoen.

Han opfordrer borgerne i Jammerbugt Kommune til at opføre sig, som de har gjort onsdag og ellers holde sig orienteret via eksempelvis skoler og børnehavers hjemmesider og gennem medierne. Han fortæller videre, at man i Jammerbugt Kommune vil sørge for at orientere om anbefalinger og eventuelle påbud så hurtigt som muligt.

En forfærdelig dag

På dagens pressemøde kom det også frem, at alle danske mink skal aflives. Her går Mogens Chr. Gades tanker til de involverede:

- Det er forfærdeligt. Men det er mit udgangspunkt, at hvis det er nødvendigt, så må det ske. Men det er en forfærdelig dag. Man må gå ud fra, at beslutningen er truffet på baggrund af stor faglighed, siger han og fortsætter:

- Så er det trist for Jammerbugt Kommune, hvor minkavl gennem årtier har været en del af identiteten. Nu er det vigtigt at sikre, at minkavlerne får en ordentlig kompensation, så de ikke lider økonomisk og menneskeligt overlast, siger Mogens Chr. Gade (V) og understreger samtidigt, at det er vigtigt for ham, at man ikke benytter den midlertidige nedlukning til at forbyde minkavl i Danmark.