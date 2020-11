Borgmestre venter i spænding på restriktioner: Frygter det værste

NORDJYLLAND:Kortene bliver lige nu holdt tæt til kroppen med hensyn til, hvilke restriktioner nordjyderne bliver stillet overfor senere torsdag.

De syv nordjyske borgmestre - fra Jammerbugt, Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Thisted, og Brønderslev - samt regionsrådsformand, Ulla Astman (S) er alle indkaldt til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) klokken 9.15 torsdag morgen.

- Lige nu ved vi ikke noget, så vi venter i spænding. Vi har selvfølgelig brugt tiden i går på at forberede os på ny restriktioner, men det er også svært at forberede noget, som vi ikke kender, siger borgmester i Vesthimmerland Per Bach Laursen (V), der fortæller, at han blandt andet har holdt møde med kommunens sundhedsdirektør.

- Vi har talt om, at der kan komme restriktioner i forhold til børnehaver, vuggestuer og måske skoler. Plejecentre er jo lukket for besøg. Og så kan der komme noget med at udvide antallet af test, spår Per Bach Laursen.

- Jeg kan næsten ikke få ordet over mine læber - udgangsforbud. Det synes jeg vil være det værste og jeg troede ikke, at vi kunne komme hertil, men jeg har set både statsminister og sundhedsministeren omtale det, så selvom det står som den værste konsekvens, så er det en mulighed, siger Per Bach Laursen og understreger, at han altså endnu ikke ved noget med sikkerhed.

Aflivning og restriktioner skaber usikkerhed

Hos borgmester i Frederikshavn Birgit Hansen (S) venter man også på formiddagens møde.

- Vi gør os selvfølgelig også mange tanker om de nye restriktioner. Om de vil betyde, at skoler skal lukke, og om folk fortsat får mulighed for at passe deres arbejde, siger borgmesteren til Ritzau.

Både de nye restriktioner og aflivningerne af mink skaber usikkerhed.

- Vi har 49 minkfarme i kommunen, så det er et betydningsfuldt erhverv. Det er jo ikke kun dem, der ejere farmene, som rammes, men også dem, de har ansat.

Birgit Hansen er selv vokset op med forældre, der var minkfarmere. Hun ved derfor, at udmeldingen fra regeringen gør ondt, fordi der for mange er tale om et livsværk, der udryddes.

Mødet mellem sundhedsministeren, de syv borgmestre samt regionsrådsformanden er sat til at vare til klokken 10.00.

- Derefter skal vi i arbejdstøjet. Det kan gå hen og blive en lang dag, siger borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune.