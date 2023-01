Se billederne: Boyband-show er indbegrebet af fest og farver

Selve ideen er lige så enkel, som den nærmer sig det geniale:

Man tager omtrent 30 af de største ørehængere og dansetræffere fra en stribe af de mest populære boyband fra især 90'erne - en solid portion af dem hentet fra det mest markante, Backstreet Boys - og så synger og ikke mindst synkrondanser man sig ellers vej igennem dem i et aldeles hæsblæsende tempo gennem to timer.

Og fra først til sidst sørger man naturligvis for at få det til at se ud, som om man selv er et ægte boyband med alt, hvad det indebærer af meget nøje definerede roller for hver sanger og danser, krukkede manerer, heftig fandyrkelse og massivt hysteri.

Kort sagt: Tag rigtigt godt imod Silas Holst (39) og hans nyeste legekammerater, Kim Ace Nielsen (40), Teit Samsø (41), Jeff Schjerlund (34) og Joakim Tranberg (34) - alderen er vigtig, for nok er det et boyband, undskyld, intet mindre end The Boyband, men de bliver omtalt som midalderende.

Og i omklædningsrummet ude bagved har de da også virkelig deres døje med at følge det meget høje tempo, som de selv har sat i showet - den slags kræver astmaspray, og én har noget, der ligner panikanfald, mens en anden må pakkes ind i Vitawrap for at kunne få sin lidt kraftige krop passet ind i den stramme skjorte.

Man fornemmer ikke så lidt ironi og ikke mindst selvironi i de herlige og virkeligt morsomme videoklip, der afbryder sang- og dansenumre (så der kan blive tid til at klæde om og få vejret) - og høj grad af humor trænger også ind i flere numre, som The Boyband ellers giver med uhyre stor autoritet og særdeles tydelig kærlighed til selve genren - kaskader af kærlighedserklæringer, grundigt smurt ind i helt uimodståelige omkvæd.

Strengt taget behøvede Silas Holst & Co. slet ikke at synge - for en langt overvejende del af de 1500 tilskuere (flest kvinder i 20'erne og 30'erne) kunne hver eneste linje af hver eneste sang ned i hver en detalje. Og de lagde ikke på noget tidspunkt skjul på det!

"The Boyband Tour" er ganske enkelt indbegrebet af fest og farver og fuld fart frem - ren brugs- og funktionsmusik, der ikke vil noget som helst andet end at underholde og måske især få humøret i vejret.

Dét mestrer The Boyband til fulde, fem knivskarpe sangere og dansere, som de er, bakket op af et til tider aldeles overdådigt videoshow på bagvæggen, båret af et mageløst overskud (og med fine, igen til tider selvironiske detaljer - sjældent har man set så mange optagelser i langsom gengivelse af fem mænd, der gør, hvad de kan for fremtræde sensuelt...).

Og så trækker det bestemt ikke ned, at The Boyband for en kort stund - og i kønsidentitetens navn - pludselig forvandler sig til Spiceboys for at give tre af de største fuldtræffere fra girlpower-gruppen Spicegirls.

Hele vejen igennem det forrygende show var det så godt som umuligt at sidde stille - og en anden gang kunne man overveje sat rydde salen for siddepladser for at lave en særlig "Dance Edition".

En anden gang må der også godt rettes op på lyden, som dels fremstod en anelse sammenpresset her og der, dels havde en stribe ganske små udfald - men dét har op imod 1500 højlydt syngende publikummer garanteret slet ikke bemærket...

The Boyband Tour i AKKC, Aalborg Kongres og Kultur Center, lørdag aften.

Dem sang (og dansede) The Boyband:

Fra Backstreet Boys: "All I Have To Give", "As Long As You Love Me", "Everybody (Backstreet's Back)", "Get Down (You're the One for Me"), "I'll Never Break Your Heart", "I Want It That Way", "Larger Than Life", "Quit Playing Games (With My Heart)", "Show Me The Meaning of Being Lonely", "The Call", "We've Got It Goin' On".

Fra 'N Sync: "Bye Bye Bye", "It's Gonna Be Me", "Pop" og Tearing Up My Heart".

Fra Take That: "Back for Good", "Everything Changes" og "Relight My Fire".

Fra Westlife: "When You're Looking Like That" og "Uptown Girl".

Fra Boyz II Men: "End of the Road" og "I'll Make Love to You".

Fra New Kids on the Block: "Step By Step" og "You Got It (The Right Stuff)".

Fra Five: "Slam Dunk (Da Funk)".

Fra A1: "Same Old Brand New You".

Fra Ronan Keating: "When You Say Nothing At All".

Fra East 17: "It's Alright" og "Let It Rain"

Fra Spice Girls (!): "Wannabe", "Too Fast" og "Spice Up Your Life".

