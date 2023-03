Brændende elbil sænket i vand: Sådan bliver vandet håndteret

AALBORG:Tirsdag nat brød en elbil i brand ved et hus i Aalborg SØ. Her brugte Nordjyllands Beredskab for første gang et nyt slukningskoncept, hvor en brændende elbil nedsænkes i en container, som efterfølgende fyldes med vand.

Konceptet blev indført for at modgå udfordringer, som kan opstår, hvis der går ild i en elbils kraftige lithium-ion batteripakke har beredskabschef ved Nordjyllands Beredskab, Jan Nedza, tidligere forklaret til Nordjyske.

Efter nattens bilbrand er spørgsmålet så, hvad der skal ske med det vand, som elbilen formentlig ender med at stå i over et døgn.

Flere muligheder

Aziz, som er miljøsagsbehandler ved Aalborg Kommune, forklarer, at der er flere muligheder for, hvad der kan ske med vandet.

Da det er første gang, containeren er i brug, har man endnu ikke en fast fremgangsmåde til håndteringen af vandet.

Aziz oplyser, at man tirsdag vil tage kontakt til Odense Kommune, som har erfaring med bortskaffelsen af vand i en lignende situation.

Miljøsagsbehandleren vurderer, at der er størst sandsynlighed for, at vandet ender på et rensningsanlæg. Han regner dog med, at vandet skal testes, inden der bliver foretaget yderligere.

- Man undersøger batteriet, som sidder i den her elbil for at se, om det har indvirkning på vandet, og om der kan ske udvaskning af tungmetaller. Der kan også være noget olie eller lignede, som vi skal have styr på, siger Aziz.

- Vi skal se, om det er galt, eller om det svarer til almindeligt spildevand, fastslår han.

Hvis det viser sig, at vandet ikke kan ledes til et rensningsanlæg, vil det blive transporteret til firmaet Fortum på Fyn, som er specialiseret i at håndtere kompliceret affald.