Så skete det: Brændende elbil sendt til afkøling

AALBORG:Nordjyllands Beredskab tog natten til tirsdag for første gang deres nye slukningskoncept til brændende elbiler i brug i forbindelse med en brand på Vedbæk i Aalborg SØ. Det fortæller indsatsleder Anders Brosbøl.

- Der var ild i en campingvogn og to biler, da vi kom ud, og branden var ved at brede sig til huset. Det viste sig så, at den ene bil var en elbil, der blev ved med at bryde i brand.

- Men vi fik styr på huset, og derefter satte vi ind på elbilen, siger Anders Brosbøl.

Det viste sig, at der var ild i bilens batteripakke, så hver gang ilden blev slået ned, brød den ud igen - og så blev beredskabets store badekar til brændende elbiler hentet.

- En del af elbilkonceptet er en container, hvor vi har hejst bilen op i og fyldt containeren med vand. Og så står den der. Så skal vi finde ud af, hvad der skal ske med den, men den skal nok stå der de næste 24 timer og hygge sig, siger Anders Brosbøl.

Udover de ødelagte køretøjer blev husets gavl svedet af flammerne, og den yderste del af en termorude i gavlen sprang på grund af den kraftige varmeudvikling fra branden, men den inderste holdt, så huset fik ingen røgskader, og familien kan blive boende efter branden.

Hvad der har startet branden er endnu ikke klarlagt, det skal politiets teknikere til at forsøge at finde ud af.

Så derfor er det for tidligt at sige, om det er en elektrisk fejl i elbilen, der har startet branden, eller om ilden er startet et andet sted og så har antændt elbilen.

Brand i elbil