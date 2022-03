Brændstofpriserne stiger: Det betyder det for den kollektive trafik i Nordjylland

NORDJYLLAND:Mange har nok kigget bekymret på brændstofpriserne, som den seneste tid kun er gået en vej: Op. Det betyder, at mange må sætte lidt ekstra kroner af i budgettet til transport, men brugere af den kollektive trafik kan indtil videre ånde lettet op, hvis de havde frygtet, at billetpriserne ville ryge i vejret.

- Det har ingen betydning for brugerne på den korte bane. Vi har kun mulighed for at ændre priserne en gang årligt, og det gør vi tredje søndag i januar, fortæller Mette Henriksen, som er presseansvarlig hos NT.

For nuværende bliver det ikke dyrere at benytte offentlig transport, og Mette Henriksen tror, at det måske kan få flere til at benytte bus eller tog. Foto: Peter Broen

En stigning i billetpriserne vil altså tidligst kunne finde sted om ti måneder, og hvis det sker til den tid, bliver det ud fra det takststigningsloft, som Trafikstyrelsen fastlægger.

- Vi arbejder ud fra det loft Trafikstyrelsen laver. I år er det 0 pct., så der har ikke været nogen stigninger, men hvis det stiger, så udmønter vi det selvfølgelig, så det ikke bliver dyrere for kommunerne, forklarer Mette Henriksen.

Dog må billetpriserne maksimalt stige med 3,1 pct. årligt, hvilket er vedtaget i folketinget.

Takststigningsloftet Takststigningsloftet er fastsat som udvikling i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen om takstændringer i offentlig servicetrafik. Det omkostningsbaserede indeks er sammensat af: - nettoprisindekset, der vægtes med 20 pct. - nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 pct., - lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 pct. og - den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 pct. Det omkostningsbaserede indeks for 2022 er -0,3 pct., og derfor sættes takststigningsloftet for 2022 til 0 pct., jf. bekendtgørelsen om takststigningsloftet. Når takststigningsloftet for 2023 fastlægges, vil det omkostningsbaserede indeks for 2023 blive korrigeret med de -0,3 pct., som ikke er udmøntet i takststigningsloftet for 2022. Kilde: Trafikstyrelsen VIS MERE

I stedet for prisstigninger og måske utilfredse kunder, forventer NT og Mette Henriksen i stedet, at der kan ske en stigning i antallet af kunder.

- Jeg kan sagtens forestille mig, at der er flere, som vil gøre brug af den offentlige transport som følge af brændstofpriserne. Jeg er selv inkarneret bilist, men er begyndt at lade bilen stå, fordi der er penge at spare, så den situation tror jeg da også, der er andre, som står i, slutter Mette Henriksen.

Det er endnu uvist, om brændstofpriserne får flere til at lade bilen stå, men det er sikkert, at det er dyrt at være bilist i disse dage.