Brændte sin garage ned - og fik bøde for det

ØSTER JØLBY: Weekenden er startet uheldigt for en beboer på Præstbrovej i Øster Jølby på Mors.

Vedkommende var fredag aften i gang med at brænde ukrudt omkring sin garage, da ilden fik lidt for godt fat i ukrudt og garage.

Nordjyllands Beredskab fik meldingen om branden lidt efter klokken 19, men da de nåede frem, var det umuligt at redde garagen.

- Vi er ved at slukke efter, og der står kun nogle forkullede pinde tilbage, som vi lægger ned. Så der er ikke noget tilbage, siger indsatsleder, Kenneth Rosenkrantz.

Naboens garage har også taget skade af flammerne, men brandvæsnet fik stoppet flammerne inden de nåede at få ordenlig fat.

Udover at have mistet sin garage kan den uheldige beboer på Præstbrovej også se frem til at få en bøde, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Det udløser en sigtelse efter beredskabsloven for ikke at have udvist den fornødne agtpågivenhed. Og dermed kommer der også en bøde, siger vagtchefen.

Det tog en god times tid for brandvæsnet af få bugt med flammerne og få efterslukket branden.