Brand har spredt sig fra garage til villa: Ild i naturgasledning

OVERLADE:Tirsdag eftermiddag er Nordjyllands Beredskab kørt til en brand på Birkemosevej i Overlade.

Den første meddelelse lød på, at der var gået ild i en garage. Senere blev det meddelt, at branden havde spredt sig til det hus, som garagen ligger i forbindelse med.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Station Løgstør er kørt til bygningsbrand på Birkemosevej i Overlade.

Melding er en totalt overtændt garage som ligger lige op af villa.

Vi er ikke fremme endnu. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) April 4, 2023

Det meddeles, at beredskabet nu har fået styr på branden, men at der er gået ild i naturgasledningen ind til huset.

Man venter derfor på, at Gassleskabet kan hjælpe med at lukke for gasforsyningen.