Fare for spredning - men nu er der styr på villabrand

OVERLADE:Tirsdag eftermiddag kørte Nordjyllands Beredskab til en brand på Birkemosevej i Overlade.

Den første meddelelse lød på, at der var gået ild i en garage. Senere blev det meddelt, at branden havde spredt sig til det hus, som garagen ligger i forbindelse med.

Det oplyste Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Station Løgstør er kørt til bygningsbrand på Birkemosevej i Overlade.

Melding er en totalt overtændt garage som ligger lige op af villa.

Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Allan Frisk fortæller, at man nu har styr på branden, og det blot er efterslukning, man fortsat mangler, efter at ilden spredte sig fra garagen videre til huset.

- Det har fået fat i nogle udhæng og noget tag umiddelbart op til garage og har også lavet noget skade på vinduer og murværket ind til huset. Men ilden er ikke kommet ind i huset, så det er udvendige skader det meste af det, fortæller Allan Frisk.

Der gik på et tidspunkt ild i en naturgasledning, og det medførte, at brandfolkene måtte vente på, at gasselskabet fik slukket for gassen, før de kunne fortsætte deres arbejde.

Branden nåede at få fat på et udhæng på nabohuset, men her fik en vaks nabo fat på en ildslange, som han benyttede til at slukke ilden.