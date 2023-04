Brand i emhætte bredte sig

SKELUND:Nordjylland Beredskab lykkedes mandag aften med at få has på flammerne fra en brand i et køkken i et hus i Skelund, inden ilden for alvor fik fat i resten af huset. Det fortæller indsatsleder Caspar Weisberg.

Meldingen lød på ild i en emhætte, men da brandfolkene nåede frem, var det ved at udvikle sig.

- Det var lidt mere end emhætten. Der var godt gang i køkkenet, der er også røget nogle overskabe, og der var en begyndende gennembrænding af etageadskillelsen, der heldigvis ikke var nået at gå hele vejen igennem, siger Caspar Weisberg.

Brandfolkene fik dog hurtigt styr på ilden, så de egentlige brandskader blev begrænset til køkkenet, mens resten af huset blev vand- og røgskadet.

Alle husets beboere kom ud af huset, og nogle hjælpere, der forsøgte at slukke branden selv, inden beredskabet nåede frem, kom også ud. De blev alle tilset af personalet fra en ambulance kaldt til stedet, for at blive kontrolleret for røg i lungerne.

Omkring klokken 19.30 var brandfolkene færdige med at slukke ilden. Brandfolkene var dog stadig i gang med at gennemsøge etageadskillelsen over køkkenet med et termisk kamera for at være sikre på, at der ikke havde gemt sig nogle gløder, der kunne få ilden til at blusse op igen.