Brand i halmfyr lukker for varmeproduktion til by

VRÅ:Branden i halmfyret på biogasanlægget GrønGas ved Vrå har sat en stopper for, at anlægget kan producere varme.

Normalt plejer GrønGas udover at producere varme til sig selv også at producere varme til Vrå, men den varme må indtil videre findes et andet sted.

- Det har ikke nogen konsekvenser for vores produktion af biogas, for vi har nødsystemer, vi kan sætte ind. Men vores store fokus er lige nu at få vores anlæg op at køre hurtigst muligt igen, så vi kan producere vores egen varme og vende tilbage til at servicere Vrå by og dens borgere, fortæller Allan Olesen, direktør ved GrønGas.

Branden er helt slukket, og beredskabet er ved at være færdig derude, så han betragter, det som et overstået kapitel.

- Nu handler det om at få ryddet op og beset skaderne, så vi kan få lavet en plan om for at komme op at køre hurtigst muligt, siger han.

Han kan dog ikke sige noget om en tidshorisont.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at der er nogle overfladiske skader på anlægget. Det ser ud som om selve maskineriet er sluppet nådigt, men om det betyder, at det kan sættes i drift igen, det ved jeg ikke endnu, siger han.