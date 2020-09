Brand i kælder udviklede tyk røg

THISTED:Brandvæsnet i Thisted rykkede mandag morgen ud til en ejendom i Rosenkrantzgade, hvor der var opstået brand i en kælder.

- Det er uklart, hvordan branden egentlig er opstået. Der er tyk røg, da vi kommer frem, og der er forskellige rum i kælderen, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Claus Sejer Pedersen.

Bygningen på Rosenkrantzgade er en ældre udlejningsejendom med fem lejemål. Røgen er gået fra kælderen og via en rørgennemføring op i et vaskerum i stueetagen og muligvis også videre op på 1. sal. Mindst to af lejlighederne er røgskadet.

- Politiet er først på stedet og har fået alle beboere ud i god behold, da vi når frem, siger Claus Sejer Pedersen.

Indsatslederen vil ikke sige noget om, hvordan branden er opstået, men henviser til Midt- og Vestjyllands Politi.

De værste skader i lejlighederne er røg og sodskader, så brandvæsenet har bestilt skadeservice, så beboerne kan få gjort rent og luftet ud i deres lejligheder.