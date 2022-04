Masser af brandfolk i aktion ved gårdbrand

ARDEN:Nordjyllands Beredskab rykkede søndag aften ud for at slukke brand på en gård på Lilleardenvej øst for Arden.

Her gik der ild i en staldbygning med en del kalve, hvor der også var en del halm i den ene ende af bygningen. Det var halmen, der gik ild i, og røgen fra den brændende halm skabte også problemer for en række kreaturer i en nærliggende bygning.

Det lykkedes at få en del af kalvene og kreaturerne ud af bygningerne. Men det lykkedes ikke at få alle ud i live, og efterfølgende var der også dyr, der slap ud, som måtte aflives på stedet af en tilkaldt dyrlæge.

- Nogle dyr er omkommet. Hvor mange kan jeg ikke svare på, oplyste vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi søndag aften.

Indsatsleder Thomas Bach Sørensen fra Nordjyllands Beredskab fortalte til Nordjyske, at brandfolk fra ikke mindre end fem stationer deltog i slukningsarbejdet. Det var stationerne i Terndrup, Arden, Støvring, Hobro og Hadsund, ligesom Bredskabsstyrelsen i Thisted stødte til med en kran.

Ifølge indsatslederen var flammerne gået igennem taget på den ene side af den brændende bygning, men det lykkedes at få så meget kontrol over ilden, at den ikke spredte sig til andre bygninger.

- Lige nu er vi ved at køre al halmen ud på marken, hvor den får lov at brænde ud, sagde Thomas Bach Sørensen søndag aften.

- Vi kommer til at være her hele natten, men vi kommer til at drosle rigtigt meget ned på mandskabet herude indenfor de næste tre-fire timer, lød det ved 21.30 tiden fra Thomas Bach Sørensen.

Og kort efter midnat kunne han da også sende de fleste brandfolk hjem på nær enkelte, der holdt brandvagt.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

Alarmen om branden lød kl. 18.03.

Station Arden er kørt til bygn.brand gård på Lilleardenvej, 9510 Arden .



Melding lyder på ildløs i større staldbygning, som huser 100 kreaturer.



Man arbejder med at evakuerer dyrene, og slukningen er igang.



Der er sendt køretøjer fra 3 stationer.



Opdatering følger — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) April 3, 2022

Brand på gård