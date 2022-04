Brand i stald med 100 kreaturer

ARDEN:Nordjyllands Beredskab rykkede søndag aften ud for at slukke brand på en gård på Lilleardenvej øst for Arden.

Ifølge de foreløbige meldinger er der ild i en stor staldbygning med 100 kreaturer, som er forsøgt evakueret. Men det lykkedes ikke at få alle ud i live.

- Nogle dyr er omkommet. Hvor mange kan jeg ikke svare på, oplyser vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi.

Brandslukningskøretøjer fra tre brandstationer deltager, oplyser Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Alarmen om branden lød kl. 18.03.

Kort før kl. 20 oplyste Nordjyllands Beredskab på twitter, at der var så meget styr på branden, at den ikke kunne sprede sig til andre bygninger på adressen, men de mange brandfolk har ikke umiddelbart udsigt til at kunne returnere til de respektive stationer foreløbig.

- Der er stadig mange timer foran os, skrev beredskabet på Twitter.

Opdatering følger — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) April 3, 2022

