Brand i transformatorstation giver stort strømsvigt

LØNSTRUP:Over 1400 forbrugere omkring Lønstrup oplever lige nu, at de ikke har strøm. Det oplyser Nord Energi Net.

Strømsvigtet skyldes en fejl i en transformatorstation i Lagunen.

Fejlen opstod tirsdag formiddag klokken 10:20 - og der kom blandt andet røg fra transformator stationen, men der var ikke synlige flammer, da brandfolk fra Løkken nåede frem.

Klokken 11 ved Nord Energi Net endnu ikke, hvad fejlen skyldes.

Hos energiselskabet håber man, at de fleste forbrugere har strøm igen i løbet af kort tid, ved at koble transformatorstationen ud og koble en anden ind. Men for enkelte forbrugere vil der gå flere timer, da det tager længere tid at udbedre fejlen på transformatorstationen.

En del af de 1400 forbrugere er sommerhuse.