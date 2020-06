Brand midt i Nibe - flammer stod op fra tag

NIBE:En voldsom brand i et hus på Torvet i Nibe har ødelagt tre lejligheder i bygningen, der også huser Flügger Farver i Nibe. Ingen personer er kommet til skade.

- De tre lejligheder på 1. sal er brændt bort. De står ikke til at redde. Men som det ser ud nu, så redder vi stueetagen af bygningen, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab, der blev kaldt til branden midt i Nibe klokken godt 14.30.

Flammerne stod ovenud af taget på på huset, hvor Flügger Farver altså ligger i stueetagen på hjørnet af Torvet og Nørregade.

- Farvehandelen bliver kraftigt vand- og røgskadet, konstaterer indsatslederen.

Beboerne i lejlighederne var ikke hjemme, da branden opstod, så umiddelbart var ingen beboere i fare, da branden opstod.

Nordjyllands Beredskab har fem brandbiler og indsatsledervogn på brandstedet og 16 mand er i kamp med flammerne.

- Det her kommer til at vare hen over aftenen, før vi er færdige, lyder det fra Søren Korsgaaard.

Barndårsagen er ukendt, men den er ifølge indsatslederen med stor sandsynlighed opstået i en af lejlighederne over farvehandelen.