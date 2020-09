Brand på en forladt landejendom - igen...

NØRRESUNDBY:Det er langt fra første gang, at der er brand på en nedlagt ejendom på Søndergårdsvej i Nørresundby, og natten til søndag skete det så igen.

Politi og beredskab gik alarmopkaldet kort før klokken 03:30, hvor en chauffør på en minibus på lang afstand kunne se branden på landejendommen, der ligger øst for Aalborg Lufthavn.

Foto: Jan Pedersen

Der har tidligere været mindst fem brande på ejendommen, der er opkøbt af Aalborg Kommune.

- Borgeren gjorde det rigtige ved at ringe til os, da han så branden. Men ejendommen burde være blevet fjernet for længe siden, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Bent Pedersen.

Han ønsker ikke at udtale sig om brandårsagen - hverken denne gang eller tidligere - men fortæller at der hverken er el-instalationer eller andet, der kan forårsage en brand.

Der var ingen personer til steder i området, da brandvæsnet nåede frem.

Alt er brændt

Hvis ejendommen skal fjernes, bliver der lidt mindre at fjerne nu.

- Laden var overtændt da vi kommer derud, og vi opgav hurtigt at slukke det. Derfor har vi ladet det brænde ud. Vi har haft nogle folk derude til at holde vagt, men ellers har det fået lov til at brænde, så alt der kan brænde er brændt, siger han.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, fortæller, at politiet også har været tilstede på Søndergårdsvej.

- Vi har optaget en rapport, og så vil vi undersøge årsagen nærmere de kommende dage, siger han.