NORDJYLLAND:Lørdag over middag udbrød der en brand på fjernvarmeværket i Thisted.

Brandvæsnet blev alarmeret klokken 12.40, da der var ild i det transportbånd, der trækker halmballer ind i ovnen.

- Der sidder en snegl for enden, der snitter halmen, før det kommer ind i ovnen. Der har formentlig været en sten eller noget, der har slået gnister og har startet en mindre brand, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Claus Sejr Pedersen.

Han fortæller, at medarbejderne på fjernvarmeværket heldigvis var snarrådige.

- De fik de øvrige halmballer trukket tilbage og begyndte hurtigt at køle med vand. Det betød, at der var flammer, da vi ankom, men vi kunne hurtigt gå i gang med slukningen og få branden under kontrol, siger Claus Sejr Pedersen.

Arkivfoto: Matthew Burnett

Det var gummibåndet på transportanlægget, der blev flammernes bytte.

Det tog de otte brandfolk en lille times tid at få slukket branden, og folkene fra Thisted fik også assistance fra brandvæsnet i Hanstholm, der kom med deres tankvogn.

- Den tilkaldte vi med det samme, da vi hørte, at det var på fjernvarmeværket, der var brand, siger indsatslederen.

Thisted-borgerne kommer dog ikke til at fryse resten af påsken, fortæller Claus Sejr Pedersen:

- Gummibåndet er udskiftet, og fjernvarmeværket kører som det skal. Herudover har vi bedt de ansatte på værket holde vagt mindst én gang i timen.