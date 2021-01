Brand på vinduesfabrik

MORS:15 brandfolk fra brandstationen i Nykøbing Mors er torsdag morgen rykket ud til brand hos vinduesfabrikken Outrup Vinduer & Døre på Vestmorsvej.

Alarmopkaldet fra fabrikken indløb lidt før klokken 8.00

- Da vi kommer frem er der flammer og røg fra en filterkasse, der er placeret udenfor fabrikken, fortæller Jesper Madsen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Der er sendt to brandbiler og tre tankvogne til fabrikken.

Der er ikke så mange flammer og røg fra branden, men indsatslederen fortæller, at den største udfordring er varmen.

- Vi har nedkølet filterkassen med vand og fået åbnet i toppen, for at få lukket varmen ud. Vi har folk inde i bygningen som sikring og så kontrollerer vi med termisk overvågning, at vi får det kølet ned, siger Jesper Madsen.

4 Foto: Bo LehmNORDJYSKE Medier

Klokken 9.00 forventede indsatslederen, at brandvæsnet ville være på stedet i cirka halvanden time endnu, før branden er helt slukket og kølet ned.