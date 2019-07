Brandfolk knokler videre: Tidligst færdig mandag aften

AALBÆK: Masser af brandfolk vil hele mandag kæmpe videre med at få slukket de sidste ildlommer ved naturbranden ved Råbjerg Mile nær Aalbæk og Skiveren.

Det oplyser beredskabsddirektør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab ved middagstid til nordjyske.dk.

- Det begynder at se fornuftigt ud - på nordjysk. Vi er i gang med at slukke de sidste ildlommer ned og bevæger os ind gennem det kæmpestore og meget svært fremkommelige område. Men vi har kontrol med branden, og planen er, at vi begynder at sende mandskab hjem sidst på eftermiddagen, siger Diana Sørensen.

Hun oplyser, at man på den materielle side er på plads med udstyr, men at det har krævet en del af brandmandskabet at få styr på branden.

Beredskabsdirektøren oplyser, at der fortsat er omkring 80 mand i aktion her mandag over middag.

- Vi skiftede ud ved middagstid, men fastholder de 80 mand frem til omkring ved klokken 18, hvor vi forventer at kunne mande ned. Derefter vil vi naturligvis opretholde brandvagt hele natten til tirsdag for at holde øje med, at det ikke blusser op igen, for det blæser stadig ret kraftigt i området, oplyser Diana Sørensen.

Brandfolkene er ikke blevet hjulpet af regn.

- Vi har ikke fået en dråbe, og der er ikke meget, der tyder på regn i området her lige foreløbig. Selv om vi da godt kunne håbe lidt på det, siger beredskabsdirektøren.