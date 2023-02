Brandfolk tilkaldt da mand faldt om på skråning

BÆLUM:Et par, der sandsynligvis var ude at nyde det gode vejr, fik lørdag middag brug for hjælp, da manden faldt om i et svært tilgængeligt område på Nørrebjergvej ved Smidie nord for Bælum.

- Det er uklart, hvorfor manden er faldet om, men hans kone ringer i hvert fald 112. Da konen ikke kan flytte manden og de befinder sig på en skråning, hvor ambulancen ikke umiddelbart kan køre til, vælger man også at sende brandfolkene fra Terndrup, der kan få manden hjulpet op, siger Allan Frisk, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Han fortæller, at manden dog er kommet med ambulancen og kørt mod sygehuset, da brandfolkene når frem.

Allan Frisk fortæller, at i tilfælde, hvor brandfolkene bliver bedt om assistance til redning på skrænter og skråninger, har de bårer, hvor den tilskadekomne kan spændes fast, og så kan båren trækkes op.

- Det afhænger naturligvis af terrænet, men vi har også udstyr, så vi kan fire os ned ad en skrænt, og så har vi specialudstyr, som kan rekvireres fra andre stationer - primært Aalborg - hvis det er mere krævende opgaver, siger Allan Frisk, der kunne brandfolkene tilbage til Terndrup, uden at de kom i aktion.