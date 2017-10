Brandhaner - en uddøende race

NORDJYLLAND: Du har formentlig set dem, brandhanerne der er blevet blå i toppen. Eller sorte. Eller sølvfarvede. Brandhaner, der har skiftet ham. Og undret dig over: Hvorfor?

Forklaringen er, at det er brandhaner, der ikke længere er nødvendige for beredskabet, og derfor kan nedlægges, næste gang nogen alligevel er i gang med at arbejde med vandledningsnettet der, hvor de står. Udrydningstruede brandhaner, om man vil.

Hvilket faktisk er et projekt, der rundt omkring i landet har stået på i en hel del år efterhånden. Årsagen er, at brandhanerne som sådan ikke er noget krav i Beredskabsloven - beredskaberne skal bare kunne få tilstrækkeligt meget vand frem til et slukningssted, men hvordan de gør det, er op til dem selv. Og moderne vandtankvogne er så store, at der sjældent er brug for mere vand, end det, de kan levere; så exit langt de fleste af brandhanerne.

Dem, der vil blive stående, vil være udvalgt af Beredskabscenter Nordjylland, og det er brandhaner, der står strategisk i forhold til bebyggelsen i området, og som også kan levere tilstrækkeligt meget vand til, at de faktisk nytter noget, hvis et slukningskøretøj skal bruge mere vand, end man har med i tankvognen - eller hvis man skal bruge dem til at fylde en tankvogn op med. Brandbilernes pumper har nemlig en kapacitet på omkring 1000 liter i minutter, og er en brandhane koblet til ledningsnettet tilhørende et mindre vandværk, kan det i mange tilfælde være mere, end vandværket faktisk kan levere, og derfor risikerer man ret hurtigt at pumpe vandværket tørt.

I Nordjyllands Beredskabs 2021 analyse skønner man, at omkring 75 procent af de eksisterende brandhaner kan nedlægges - også fordi man så vidt muligt vil undgå at bruge drikkevand til at slukke brande med, og derfor også er i gang med at kortlægge søer og vandløb, som man kan pumpe vand op fra i stedet.

Derudover er brandhanerne forholdsvis dyre at vedligeholde, og når de står hen uden at blive brugt, risikerer man, at de tilbageløbsventiler, der sidder i hanerne, ikke længere virker. Med risiko for, at det stillestående vand af mere end tvivlsom kvalitet, der står i hanerne, løber tilbage i ledningsnettet og forurener drikkevandet. Hvorfor kommunerne dybest set er glade for at kunne slippe af med dem. Lige bortset fra, at det også koster penge at nedlægge dem.