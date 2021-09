Brandmænd bliver vandmænd: Nye redningsdykkere tager over 1. januar

AALBORG:Indtil nu har brandmændene fra Nordjyllands Beredskab holdt sig oven vande, når beredskabet er rykket ud til opgaver i det våde element. I Nordjylland er det nemlig Falcks fire redningsdykkere, der har klaret alt arbejdet under vandet. Det bliver der lavet om på 1. januar.

Med Falcks udsigt til at sende to af sine dykkere på pension og udfordringer i forhold til at rekruttere nye har man nemlig valgt at lade opgaven overgå til Nordjyllands Beredskab fra 1. januar.

Her skal otte nyuddannede redningsdykkere fremover varetage opgaven, mens de fortsat også kommer til at fungere som brandmænd - derfor otte i forhold til Falcks fire, der de seneste seks år har været ansat som dykkere på fuld tid.

- Vi kommer til at have to dykkere på hvert vagthold, så der altid er en på vagt - også ved sygdom, ferie og så videre, fortæller Lars Berthelsen, der er en af de otte nyuddannede.

Onsdag var han sammen med sine nordjyske kolleger på øvelse sammen med Beredskabsstyrelsens dykkere i Kridtgraven i Aalborg.

Bedre mulighed for at uddanne og fastholde

Direktør hos Nordjyllands Beredskab, Diana Sørensen, ser det som en naturlig udvikling, at dykkertjenesten fremover bliver varetaget af hendes egne folk.

- Falck har haft en god løsning med deres fire mand, men det kræver en stor fleksibilitet, når man ikke er flere. Nu står de så til at sende to på pension, mens det her med at rekruttere nye dykkere er lidt af en udfordring. Samtidig har jeg nogle her i huset, som rigtig gerne vil have det som ekstraopgave, fortæller hun.

- Så det var i god dialog, at vi blev enige med Falck om, at vi nok havde nemmere ved at uddanne nogle, som vi kunne fastholde i jobbet end de havde, forklarer hun.

Onsdag trænede dykkerne fra Nordjyllands Beredskab med Beredskabsstyrelsen i Kridtgraven i Aalborg. Foto: Martin Damgård

Statistikken fortæller, at redningsdykkerne bliver tilkaldt 20-30 gange i løbet af et år.

- Af de alarmer er det heldigvis kun et fåtal, hvor vi skal i vandet. Mange bliver heldigvis afmeldt inden, fortæller Diana Sørensen.

Skal opbygge erfaring

De otte nye redningsdykkere er udvalgt fra et felt på 15 interesserede. Fire af dem har allerede gennemført både uddannelsen som erhvervsdykker og redningsdykker, mens de resterende fire tager til Helsingør og gennemfører deres sidste kursusdage i uge 43 og 44.

Sideløbende skal øvelser som den med Beredskabsstyrelsen og ikke mindst med de garvede dykkere fra Falck hjælpe til at oparbejde mest mulig erfaring, inden brandmændene tager over 1. januar. Og netop erfaringen bliver den helt store forskel fra de afgående Falck-dykkere til det nye redningshold, vurderer Anton Nielsen, der ved årets udgang går på pension efter 48 år som redningsdykker.

Peter Hwan Lajgaard stod for instruktionen af onsdagens øvelse. Foto: Martin Damgård

Mens sigtbarheden i Kridtgraven er god, bliver det en anden sag, når dykkerne bliver sendt på opgave i Limfjorden.. Foto: Martin Damgård

- Det kan godt blive en udfordring at komme fra uddannelsesdykkene på skolen i Helsingør til Limfjorden, hvor strømforholdene er svære og sigtbarheden minimal, siger Anton Nielsen, der udover redning også også har haft entreprenørarbejde under vandet som en del af dagligdagen hos Falck.

- Der får de nye dykkere hos beredskabscenteret kun erfaringen fra øvelser og de gange, der bliver brug for dem i forhold til redninger, konstaterer han.

Bedre rustet

Dagens instruktør og sektionsleder hos Beredskabsstyrelsen, Peter Hwan Lajgaard, er dog ikke i tvivl om, at de nye redningsdykkere er klar til løfte opgaven.

- De har samme solide uddannelse som vores dykkere, så de er helt klar. Selvfølgelig skal de have opbygget noget erfaring, men efter en dag som i dag står de meget bedre rustet til at løse en række opgaver, lyder det fra sektionslederen.

Lars Berthelsen (bagerst) føler sig godt rustet til at overtage opgaven med redningsdykning. Foto: Martin Damgård

Og Lars Berthelsen er også helt tryg ved at overtage tjansen fra Falck.

- Vi har øvet diverse worst case scenarios og sætter al den tid, det kan lade sig gøre, af til at øve. Så vi føler os så godt rustet til opgaven, som vi kan blive. Nu bruger vi den næste tid på at suge alt det til os, vi kan, fra de rutinerede dykkere fra Falck, siger brandmanden, der inden træningen til redningsdykker følte sig godt inde i proceduren.

- Vi har jo altid haft entreprisen og er rykket ud til opgaverne med lineholder og øvrig hjælp. Så har vi bare skulle hente en dykker fra Falck på vejen.