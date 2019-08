Brandmænd rykkede ud til arbejdsplads

HOBRO: Brandvæsenet måtte onsdag eftermiddag rykke til Hobro. Her var der gået ild i et stykke tagpap under en renovation af DS Elcobygs ejendom på Hadsundvej. Først fik ilden fat i tagpappet, og efterfølgende smøg ilden sig op ad en væg.

Det lykkedes håndværkerne at slukke branden, inden brandvæsenet nåede frem til stedet.

Det eneste brandmændene skulle gøre var at tjekke, om branden var forsvarligt slukket. Derudover konstaterede de, at der var sket minimale skader på bygningen - et lille stykke træværk var svedet væk.