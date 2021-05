Breve med mistænkeligt pulver standset, inden de nåede frem til nordjyske banker

NORDJYLLAND:Fire afdelinger af Jyske Bank har torsdag været mål for breve med et ukendt pulver i. To af afdelingerne ligger i Nordjylland, nemlig Frederikshavn og Aalborg.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard til TV Midtvest.

Disse to breve nåede dog at blive standset på Postcenter Nordjylland. Det skete torsdag morgen.

Statens Serum Institut har taget prøver af de to breve. Indholdet i dem er endnu ukendt.

To andre filialer af Jyske Bank fik også breve med pulver i, og her nåede brevene frem. Det var i Holstebro og Kjellerup.

I Holstebro blev brevet åbnet af en medarbejder. Han eller hun er ikke blevet dårlig efterfølgende, skriver TV Midtvest.

/ritzau/