Brobygning aflyst – derfor fortsætter erhvervspraktikken

AALBORG:I disse uger er knap 1800 skoleelever fra Aalborg Kommune i erhvervspraktik til trods for et stigende smittetal og refereringens opfordring om at omgås færre mennesker.

Hos UU Aalborg, der har det overordnede ansvar for erhvervspraktik i Aalborg Kommune, mener man det er forsvarligt at sende skoleeleverne i erhvervspraktik, og at praktikken adskiller sig fra den brobygning, der ellers blev aflyst på grund af covid-19.

- Vi sender kun en eller to erhvervspraktikanter ud hvert sted. Vi har tillid til, at de firmaer, vi sender eleverne ud til, har styr på at passe på dem i forhold til de retningslinjer og restriktioner, der er på grund af covid-19, siger Anne-Mette Kann, der er centerleder for UU Aalborg.

Hun understreger også, at en rigtig mange firmaer har meldt fra og afvist at have erhvervspraktikanter i denne omgang. Heriblandt sygehusene og forsvaret, hvor en række skoleelever normalt bruger en uge i erhvervspraktik.

- De arbejdssteder, som tager praktikanter, har stadig et overskud til at gøre det på trods af den situation, vi er i lige nu, forklarer centerlederen.

Elever i folkeskolen har ret til en uges erhvervspraktik i både 8. og 9. klasse. I Aalborg Kommune har skolernes deres erhvervspraktik frem til uge 48 og igen til foråret.

Anne-Mette Kann fortæller også, at UU Aalborg har fået henvendelser fra bekymrede forældre og elever.

- Der har vi selvfølgelig taget en snak om det, og er man alt for utryg ved at tage i erhvervspraktik, er der stadig det alternativ at sige: ”Det har jeg ikke lyst til. Jeg tager i skole i den uge.” Vi presser ikke nogen ud i erhvervspraktik. Det gør vi bestemt ikke, understreger hun.

Erhvervspraktikken i foråret blev aflyst på grund af covid-19, og selvom den praktik eleverne får helt sikkert bliver anderledes end normalt, så får de stadig noget ud af en uge på en arbejdsplads, mener Anne-Mette Kann.

- Det er vores indtryk, at det er noget af det, der giver eleverne rigtig meget. Der hvor de virkelig bliver klogere på, hvad det betyder at have et job.