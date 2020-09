Brønderslev rykker i top med flest nye smittede

BRØNDERSLEV:Corona-smitten har den seneste uge fået meget opmærksomhed omkring hovedstanden og på Fyn, hvor der har været lokale udbrud.

Men nu viser de nyeste tal, at den også er udbrud af smitte i den centrale del af Vendsyssel.

De seneste syv dage er der således konstateret 38 nye tilfælde af coronasmitte i Hjørring, 36 tilfælde i Brønderslev og 26 tilfælde i Frederikshavn.

Med de nye tal, er Brønderslev nummer seks på listen over kommuner i landet, hvor flest er smittet pr. 100.000.

Hvis man omregner de 36.304 indbyggere i Brønderslev Kommune, til 100.000 svarer det til, at 99 borgere er blevet smittet den seneste uge.

Sundhedsmyndighedernes "bekymringsgrænse" er på 20 smittede per 100.000 indbyggere over de sidste syv dage.

Mange smittet til open by night i Dronninglund

Årsagen til den høje smitte i Brønderslev Kommune er, at 29 de seneste syv dage er testet positiv i Dronninglund. Det gør byen til et af de steder i landet hvor flest er smittet.

Brønderslev Kommune har derfor i dag (mandag) været i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mange er sandsynligvis blevet smittet til open by night i Dronninglund, og derfor har borgmester Mikael Klitgaard (V) har en klar opfordring:

- Har du deltaget i Open by Night i forrige uge, eller været i tæt kontakt med smittede herfra, så skynd dig at blive testet. I det hele taget vil jeg opfordre borgerne i byen til at blive testet. Og der er indgået aftale med regionen om et mobilt testcenter, som snart stilles op og formentlig kan teste i denne uge. Det er vigtigt, at vi får brudt smittekæden nu så hurtigt som muligt, siger borgmesteren i en meddelelse fra Brønderslev Kommune.

Derudover har Styrelsen pålagt Brønderslev Kommune besøgsrestriktioner på plejecenter Margrethelund. Det betyder, at man kun kan besøge stedet som nær pårørende til beboere. I kommunens daginstitutioner og skoler i Dronninglund by vil man også genoptage de restriktioner, der tidligere har været. Det betyder blandt andet at børnene skal afleveres ved indgangen.

Også højt i øvrige kommuner

Også i de øvrige kommuner i Vendsyssel er smitten pr. 100.000 indbyggere højt.

I Hjørring svarer antallet af nye smittede til 59 pr 100.000 indbyggere og Frederikshavn er der 44 pr. 100.000 indbyggere, der er smittet indfor de seneste syv dage.

Smitten pr. 100.000 indbyggere er højst i Vallensbæk, hvor 175 pr. 100.000 indbyggere er smittet. Af de fem kommuner der ligger over Brønderslev er de fire forstandskommuner til København - og så er det Fanø.

Halvdelen af landets 98 kommuner overskrider nu sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 indbyggere over de sidste syv dage.

Du kan selv se de seneste tal for corona-smitte her