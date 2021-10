Brunsvigerens Dag: Det vidste du ikke om morgenkagernes ukronede konge

NORDJYLLAND:Det er muligt den snaskede klassiker brunsvigeren er en fynsk specialitet, men det skal ikke forhindre os nordjyder i at tage del i fejringen, når der i dag, torsdag, er Brunsvigerens Dag.

En dag, hvor det i den grad skal fejres, at brunsvigeren findes og kan forskønne ethvert morgenbord, eftermiddagsbord, aftenkaffebord, kagebord og fødselsdagsbord. For nu bare at nævne nogle få.

Men før du begynder at kyle brunsviger i løgneren, som om der ikke findes et i morgen, giver vi dig her nogle sjove fakta om dagens hvinende søde hovedperson. Okay, det kan også læses, mens du spiser. God fornøjelse - og husk: I dag må man spise lige så mange stykker, man orker.

Tysk import

Vi begynder med brunsvigerens oprindelse. For nok forsøger fynboerne at tage æren for det lille kagemirakel, men faktisk er brunsvigeren kommet til Danmark fra Tyskland. I "Bogen om Brunsvigeren" - jo, den findes faktisk - kan man læse, at selv om kagen måske ikke fysisk er opfundet syd for grænsen, så var det tyske teglarbejdere fra byen Braunschweig, der i 1700-tallet indførte kagen på et teglværk på Fyn.

Hjemmefra havde de medbragt små stykker brød dækket med puddersukker, som de så lunede i teglovnene til frokost. Et voila, brunsvigeren var født.

I Danmark kan man første gang læse om brunsvigerkagen i Fyens Stiftstidende i 1829.

Størst på Fyn

Derfor er det nok heller ikke så mærkeligt, at brunsvigeren til alle tider og stadig den dag i dag er absolut størst på Fyn.

I "Bogen om brunsvigeren" - ja, vi nu nævner vi den igen - kan man læse, at Erik Larsen fra Særslev, som i mere end 40 år har solgt bagerprodukter til en lang række bagermestre landet over, uden skyggen af tvivl sælger mest brun farin på Fyn.

Hver af hans bagere på Fyn køber hver uge mellem 100 og 150 kilo brun farin, mens det på eksempelvis Lolland kun løber op i 25 kilo pr bager om ugen. Og uden farin, ingen brunsviger, som vi nok ved.

Bogen om brunsvigeren

Ja, nu nævner vi den igen, "Bogen om brunsvigeren". Men hvor mange kager kan egentlig prale med at have fået sin helt egen bog? Præcis.

Ikke overraskende er bogen et fynsk produkt skrevet af forfatter og radiovært Erik Nielsen med de fynske rødder. Den udkom i 2017, og på få dage var en tredjedel af oplaget om gærkagernes ukronede konge solgt - og det kan man da godt forstå.

Erik Nielsen er også en af mændene bag konceptet "Brunsvigerens Dag", som han indførte i 2017.

Verdens største brunsviger

Ingen forstår at fejre brunsvigeren som fynboerne. Da Odense i 1988 fyldte 1000 år, blev det markeret med verdens til dato største brunsvigerkagemand. En ordentlig basse med en fødselsvægt på cirka to ton og en overflade på omtrent 120 kvadratmeter.

40 bagere var med til at skabe det store mesterværk, der da også blev optaget i Guiness Rekordbog.

Politiker i brunsviger-fedtefadet

Så det er ikke svært at regne ud, at der for fynboerne er mange følelser forbundet med brunsvigeren. Og derfor gik det da også rigtig galt, da daværende minister Lars Christian Lilleholt fra Venstre i 2018 blev taget i ikke at kunne kende forskel på vandbakkelse og brunsviger.

Der lød mildest talt et ramaskrig, da den fynske minister på de sociale medier holdt vandbakkelse op til kameraet og nedenunder skrev "Og hvad kan gøre en fynbo og brunsviger-ambassadør mere glad end at blive fejret med en dejlig brunsviger?"

For det måtte Lilleholt stå skoleret og til EkstraBladet slå fast, at han altså ikke gik og drak i arbejdstiden.

Nordjyske futsko

Måske har du hørt om en "runner med brunner" - altså et smurt rundstykke med et stykke brunsviger oveni? Og hvis ikke, så er det, fordi det kun er en ting på Fyn.

I Nordjylland har vi også vores små brunsviger-særheder. Blandt andet er vi landsdelen, der har opfundet "futskoen" - altså den lille lukkede båd med brunsvigerfyld, som kan fåes hos enhver bager med respekt for sig selv.

Og nu vi snakker om de regionale forskelle på brunsvigeren, kommer vi altså ikke udenom hele flødeskumsdiskussionen. For hvor det på Fyn er noget nær helligbrøde at komme noget som helst oven på brunsviger, er det for mange nordjyder fuldstændig utænkeligt at spise brunsviger uden flødeskum.