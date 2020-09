Budgetaftale på plads i regionen: Her er de vigtigste punkter

NORDJYLLAND:Mandag aften nåede de nordjyske regionsrådspolitikere frem til en aftale for næste års budget.

Aftalen bar præg af hele corona-situationen, som har sat sit præg på samfundet. Der er både plads til at optrappe kapaciteten på de nordjyske sygehuse, hvis det skulle blive nødvendigt, og tilstrækkelig med testkapacitet og tilbud om test til borgerne.

- Jeg er glad for, at der er bred enighed om aftalen. Den skaber en sikker vej i en tid med mange udfordringer; Covid-19, stigende medicinudgifter og udflytning til det nye universitetshospital i Aalborg Øst. Derfor har vi meget fokus på en sikker økonomisk kurs. Vi ved godt, at mange medarbejdere har ydet en stor indsats under coronakrisen, som ikke er slut endnu, og det har været vigtigt for os ikke yderligere at øge presset på de ansatte med besparelser og nye opgaver, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

De stigende medicinudgifter er stadig en stor udfordring. Der er afsat i alt 125 mio. kr. til medicinområdet. Den nye universitetshospital i Aalborg Øst er blevet langt dyrere end først antaget. Der er afsat 2021 yderligere 45,1 mio. kr. til udflytning og ibrugtagning i 2021.

Blandt andet er der aftalt følgende tiltag på sundhedsområdet.

Der vil være en paramedinerbil i Skagen hele året rundt, en akutlægebil i Thisted døgnet rundt, en skadeklinik i Farsø med åbent fra kl. 8-22 alle ugens dage.

Indenfor psykiatriområdet vil der ske en udvidelse af ordningen på det ambulante område.

Den kollektive trafik er under pres, men færre passagerindtægter som er blevet forstærket af Covid-19-situationen. Der er lagt op til et underskud på 8 mio. kr. på busserne i 2021. Politkerne er enige om at holde hånden under rutenettet og undgå at nedlægge ruter.

Desuden fortsætter indsatsen for en grønnere bustransport. I 2021 skriver regionen kontrakt på 64 busser, der kører på biogas.

På anlægsområdet er der i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og regionerne aftalt et ekstraordinært løft af anlægsrammen, som er forhøjet med 103 mio. kr. i budgetaftalen for 2021.

Blandt andet er der afsat 35 mio. kr. til finansiering af it-udstyr mv. i forbindelse med det ny universitetshospital i Aalborg Øst.

Alle regionsrådets partier står bag budgetforliget undtagen Thomas Hav (uden for partierne).

Du kan læse hele budgetaftalen her