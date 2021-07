Bugnende boligmarked: Her er de fem dyreste sommerhuse i Blokhus

BLOKHUS:- Det er Blokhus, der er lokomotivet i området, når det kommer til fritidshuse. Det er der slet ingen tvivl om.

Sådan siger Hans Henrik Hansen, der er butikschef ved ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensens afdeling i Blokhus.

Coronakrisen har udløst en stor efterspørgsel, men allerede før pandemien var interessen stor, forklarer han.

- Allerede i 2019 og 2020 var der godt gang i salget. Jeg tror, det har noget at gøre med, at folk gerne vil dyrke de nære relationer, siger Hans Henrik Hansen og fortsætter:

- Og så er Blokhus-området bare inde i en rivende udvikling. Engang var det en klassisk turistby, men i dag er der jo aktiviteter hele året rundt. Derudover er der en af Nordjyllands flotteste badestrande og fantastisk natur i omegnen, der også trækker mange til.

Ifølge Boligsiden.dk, som er Danmarks mest besøgte boligsite, er der i øjeblikket 70 fritidshuse til salg i postnummer 9492 Blokhus. Blot to af dem kan købes for under en million kroner, mens 15 ejendomme har en pris, der ligger på den gale side af tre millioner.

Her er de fem dyreste Blokhus-sommerhuse, der i øjeblikket er til salg:

5: Gyvelvej 1, pris: 5.875.000 kroner

4: Spadserevej 12, pris: 5.995.000 kroner

3: Schmidtsvej 2, pris: 6.000.000 kroner

2: Pirupshvarrevej 28, pris: 6.500.000 kroner

1: Moreavej 59B, pris: 8.750.000 kroner