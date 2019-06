Buschauffører aktionerer: Vi vil ha' tid til at gå på toilet

NORDJYLLAND: Buschauffører fra hele Nordjylland aktionerer mandag formiddag i forbindelse med et møde med NT. Aktionen løber af stabelen klokken 10.00 på John F. Kennedys Plads i Aalborg. De aktionerendes talsmænd forventer et deltagerantal på 150 buschauffører.

- Men alle busser kører efter køreplanen, forsikrer Heidi Bejlegaard, der er bybuschauffør i Aalborg og talskvinde for chaufførerne.

Hun siger til NORDJYSKE, at det er chauffører, der har fri eller har pause i deres delevagter, der forventes at deltage i aktionen.

- I november mødtes vi 1000 buschauffører fra hele landet i Odense. Her gav vi hinanden håndslag på at ”trykke stop” for minuttyranni og urealistiske køreplaner, skriver de aktionerende buschauffører i en pressemeddelelse.

- Vi er trætte af ikke at have tid til vores pauser og toiletbesøg. Vi er trætte af at blive presset af urealistiske udbudsrunder, skriver de.

Deres foreløbige mål - at få trafikselskaberne i tale - er nået.

- Efter mange måneder med aktioner, lyttemøder og uddelinger, er der er nu aftalt møder med samtlige af landets trafikselskaber, lyder det.

"Massive problemer i branchen"

Her i Region Nordjylland skal chaufførernes fagforbund, 3F, sammen med arbejdsgiverne, mødes med NT mandag klokken 10:00 for at diskutere det, chaufførernes talsmænd kalder "de massive problemer i branchen".

I aktionen har arrangørerne samlet buschauffører fra hele regionen til at tage imod mødedeltagerne ved en stor aktion mandag.

- Vi vil vise, at vores forventning til forhandlingerne er, at der tages handling, og der skal findes løsninger, lyder parolen for demonstrationen

De aktionerende chauffører forventer, at aktionen

på John F. Kenndys Plads slutter ved 12.30-tiden. Men så går aktionen faktisk lidt videre, forklarer Heide Bejlegaard.

Hun oplyser, at Enhedslistens byrådsmedlem i Aalborg Per Clausen også vil rejse sagen på mandagens byrådsmøde.

- Vi følger med ham ind til byrådssalen og bakker ham op i hans spørgsmål der, siger Heidi Bejlegaard