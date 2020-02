Buschauffører i Aalborg siger nej til mere i løn: Det opvejer ikke de dårlige ting

NORDJYLLAND:Onsdag blev der indgået overenskomstaftale for buschaufførerne i den kollektive trafik.

Men selvom der er gode ting i aftalen - blandt andet flere kroner i lønningsposen - har tillidsrepræsentanter og buschauffører i 3F Aalborgs transportgruppe valgt, at de kommer til at stemme nej til overenskomsten.

- Der er mange gode ting i aftalen, men det opvejer desværre ikke de dårlige ting, og derfor er medlemmerne blevet enige om, at de ikke kan støtte aftalen, siger Kim Sunding, der er formand for 3F Aalborgs Transportgruppe.

Han fortæller, at det blandt andet er i forhold til løst ansatte medarbejdere og ikke mindst pauser, hvor resultaterne ikke har været tilfredsstillende.

- Vi har haft en stor kampagne, der hed "Tryk Stop", og der føler vi ikke, at der er blevet lyttet til os, siger Kim Sunding.

- Når vi vejer de gode ting op mod de dårlige, så er vi ikke tilfreds med aftalen, og derfor har medlemmerne valgt, at anbefalingen bliver et pænt nej tak, siger han.

Sender et signal

Selvom medlemmerne i Aalborg anbefales at stemme nej, er der lang vej til at forkaste overenskomstaftalen. De forskellige overenskomster indenfor 3F er nemlig kædet sammen, og derfor skal medlemmerne indenfor byggeri, industri og de andre områder også stemme nej, før overenskomsten bliver forkastet.

- Jeg har hørt fra andre afdelinger, hvor medlemmerne også overvejer at stemmer nej. Chancen for et samlet nej er lille, men det handler også om at sende et signal til arbejdsgiverne om, at vi ikke er tilfredse med dette her, siger Kim Sunding.

3F's forhandlere kommer senere ud og forklarer detaljerne i overenskomsten for medlemmerne, før der skal stemmes.

- Det kan selvfølgelig ændre noget, men lige nu har medlemmerne svært ved at se, at de kan blive tilfreds med det, der ligger, siger Kim Sunding.

Tidligere har industrigruppen hos 3F Aalborg også meldt ud, at de stemmer nej til deres overenskomst.

Der er 2600 3F-medlemmer i transportgruppen i Aalborg.

Udover buschaufførerne i den kollektive trafik er det blandt andet lastbilchauffører, buschauffører i private firmaer samt ansatte på Aalborg Havn.