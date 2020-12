Butikkerne bliver ensrettede - her er de nye restriktioner

Vi er efterhånden vant til nye restriktioner, og nu kommer der fra 7. december nye for hele landet.

Alle større butikker over 2000 kvadratmeter skal være ensrettede, så vi undgår mest mulig bumpen ind i hinanden i den travle juletid - og derved mindre smitte.

Kilde: Coop, Salling Group, Jem & Fix, Jysk. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Derudover bliver de landsdækkende anbefalinger om antal kvadratmeter per besøgende i butikker til et krav, som afhænger af størrelsen på butikken:

Butikker mellem 2000 og 4999 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 10 kvadratmeter indendørs gulvareal med offentlig adgang.

Butikker mellem 5000 og 9999 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 12 kvadratmeter indendørs gulvareal med offentlig adgang.

Butikker over 10.000 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 25 kvadratmeter indendørs gulvareal med offentlig adgang.

Kilde: Coronasmitte.dk. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Derudover anbefales det, at man klarer juleshoppingen alene.

I de store butikker i Nordjylland arbejder man målrettet mod at være klar den 7., men et sted er man allerede godt med.

Aalborg Storcenter er på forkant

- Vi har bare været i al for god tid, fortæller centerchef for Aalborg Storcenter, Preben Bjerregaard.

- Det med at holde ensrettet har vi haft gennemført, siden vi åbnede i maj måned.

Siden centeret åbnede efter nedlukningen, har de anmodet deres besøgende om at holde til højre. Men for nu at sikre, at folk følger kravet fast og får at undgå kaos i juletiden, sætter centeret ekstra skilte op, der skal minde de besøgende om at blive på egen banehalvdel.

- Så arbejder vi også på at lave nogle kømarkeringer, som man kender fra lufthavnene, op i gangene strategiske steder, lige så meget for at sende et signal om, at man skal respektere det med at holde til højre, fortæller han.

Hos Salling Group, der blandt andet ejer Salling, Føtex, og Bilka, er man stadig ved at danne sig overblikket over, hvordan man skal sørge for at holde ensrettet, fortæller pressechef Kasper Reggelsen.

- De fleste, nye restriktioner er dog for udsalgsvarehuse, så der er færre, som skal indarbejdes i dagligvarebutikker.

Derudover skriver Anja Kibsgaard, der er stormagasinchef hos Salling Aalborg i en mail:

- Vi er ved at danne os et overblik over de nye restriktioner, og hvordan de skal indarbejdes hos os. Vi har siden marts fulgt alle myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, og det kommer naturligvis også til at gælde de seneste.

Hos Coop fortæller Lars Aarup, der er kommunikations-og analysechef, til NORDJYSKE, at 70-100 butikker, Kvickly og de største Super Brugsen, er berørt. Mere vil de ikke sige, førend de har fået bekendtgørelsen.

Men hos Aalborg Storcenter er man altså mere eller mindre helt klar allerede nu. Luften udskiftes hvert kvarter, og der er ansat ekstra personale, udover rengøringspersonalet, der spritter af og gør rent.

- Og så kan man jo støde ind, at der står en medarbejder på Bilkas torv, der spritter folks kundevogne af. Vi er godt med på alle anbefalinger, siger Preben Bjerregaard.