Butikstyv anholdt for 20 forhold hos politiets genbo

AALBORG:Nordjyllands Politi behøvede ikke at køre særlig langt, da de fredag klokken 14.30 blev kaldt ud til et butikstyveri. Faktisk kunne de gå over Jyllandsgade i Aalborg og over til Rema 1000, der har adresse på Godsbanen 2.

Det var langt fra første gang, at butikstyven - en 58-årig mand fra Aalborg - har besøgt Rema 1000-butikken uden at betale.

Han er nu sigtet for cirka 20 forhold, hvor han har stjålet for tilsammen cirka 2000 kroner.

- Det er en masse mindre forhold, som vi nu skal have styr på, og have kigget overvågningsfilm igennem, siger vagtchef hos Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

Den 58-årige mand er efter afhøring løsladt, men kan se frem til en tur i retten.