Byen lukker kl. 23 - men så skrues der op for musikken i privaten

NORDJYLLAND:- Vi har haft mange anmeldelser af det, vi kalder musik til ulempe. Rigtig mange, lyder det lørdag morgen med et hørligt suk fra vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Politiet i Nordjylland har natten til lørdag modtaget over 20 anmeldelser om høj musik, som har franarret naboen nattesøvnen.

- Det er virkelig en kraftig stigning i antallet lige pludselig, siger vagtchefen.

Anmeldelserne er spredt ud over flere byer, men kommer især fra beboere i og omkring det centrale Aalborg, fortæller vagtchefen, som også har et bud på, hvorfor der igen sker en stigning i antallet af den type anmeldelser.

- Når restaurationer og barer lukker senest kl. 23, så fortsætter folk festen derhjemme, og så får vi de her anmeldelser, siger Poul Fastergaard.

Det er ofte unge mennesker, som skruer godt op for volumen, og politiet forsøger som regel først at komme i kontakt med dem pr. telefon, før de tager ud og banker på. Men det kan være svært at nå ud til alle.

- Vi forsøger at komme i kontakt med alle dem, vi kan nå, siger vagtchefen.