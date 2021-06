Byggede nordjysk testcenter på kun tre dage: Nu hædres de af minister

NORDJYLLAND:Da coronasmitten ramte Danmark i foråret 2020, skulle der handles hurtigt.

Landet blev lukket ned, og på kun tre dage i april sidste år blev der opført et modtage- og testcenter ved Aalborg Universitetshospital.

Et testcenter opført af frivillige fra Nordjyllands Beredskab, og hvor nordjyder skulle undersøges for mulig coronasmitte.

De har i den grad stillet sig forrest i frontlinjen i indsatsen mod covid-19 Trine Bramsen, forsvarsminister

De frivillige i beredskabet var dengang med til at drive testcentret, og de stod også for opbygning af et testcenter i Hjørring.

Derfor blev tre frivillig-enheder hos Nordjyllands Beredskab mandag hædret med Frivilligprisen 2020, overrakt af forsvarsminister Trine Bramsen.

Minister: Kæmpe respekt

Hun er ikke i tvivl om, at de frivillige beredskabsfolks hurtige indsats har gavnet:

- Vores omfattende testkapaciteter er en af årsagerne til, at Danmark er kommet så stærkt igennem det seneste år. Det kan vi blandt andet takke de frivillige enheder i Nordjyllands Beredskab for. De har i den grad stillet sig forrest i frontlinjen i indsatsen mod covid-19. De mange dygtige, dedikerede frivillige mænd og kvinder fortjener kæmpe respekt for deres indsats. De har gjort en forskel og understreger i den grad værdien af redningsberedskabet, udtaler forsvarsministeren i en pressemeddelelse .

Forsvarsministeren (th.) sammen med de seks, der fik overrakt prisen på vegne af i alt 200 frivillige hos Nordjyllands Beredskab. Foto: Forsvarsministeriet

De tre enheder i Nordjylland Beredskab, som hædres, tæller tilsammen 200 frivillige. Seks af dem modtog Frivilligprisen 2020 på vegne af alle tre enheder.

Hvad er Frivilligprisen? Frivilligprisen tildeles frivillige eller frivillige enheder i Redningsberedskabet henholdsvis Hjemmeværnet. Formålet med prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet. Frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til Årets Frivilligpriser. Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for årets frivilligpriser. Priserne uddeles hvert år af forsvarsministeren. Kilde: Forsvarsministeriet VIS MERE

Også kaptajn Torben Hermann ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn modtog en frivilligpris for sin indsats i kampen mod coronasmitten.