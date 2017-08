Byggeri bliver forsinket: Der mangler beton

NORDJYLLAND: Der er så høj aktivitet i byggeriet i Nordjylland, at flere byggerier bliver forsinket, fordi der er lange ventetider på betonelementer. Op til trekvart år risikerer bygherrerne at måtte vente på deres leverancer.

Det skaber ikke kun problemer for bygherrerne, men også for de entreprenører, der må meddele, at byggeriet bliver forsinket.

- Problemet for en entreprenør er, at man kan blive taget som gidsel i en situation, hvor man har lovet noget, og leverandøren så ikke kan levere til tiden. Så bliver det lige pludselig vores problem, hvis for eksempel en bygherre har lejet en bolig ud fra en dato, boligen ikke kan blive færdig, siger Rolf E. Bjerregaard.

Det billede genkender bygningschef for Aalborg Kommune Peter Munk.

- Vi oplever trekantsdramaer, hvor alle peger fingre. Så har man en bygherre, der bebrejder entreprenøren for dårlig planlægning og entreprenøren, der mener, at det er leverandørens skyld, at der er forsinkelser.