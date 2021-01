Byrådsmedlem død efter to år med kræftsygdom

HJØRRING:Løsgænger i Hjørring byråd, Ivan Leth er død 71 år gammel.

Det bekræfter hans kone Lone Leth på Facebook, hvor hun skriver:

- Ivan døde hjemme onsdag morgen d. 20. januar af sin kræftsygdom. Han levede med sin alvorlige kræftsygdom i knap 2 år, og levede for at lægge liv til årene og nyde den sidste tid.

Ivan Leth blev valgt for Socialdemokratiet til byrådet i Hjørring, men valgte i august 2018 at blive løsgænger, blandt andet som en konsekvens af konstitueringen efter valget i 2017, hvor han mistede den indflydelsesrig post som formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg. En post, hvor han blandt andet stod i spidsen for kommunens investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet.

Inden nåede Ivan Leth at sidde 22 år i byrådet for Socialdemokratiet, og på trods af en kræftsygdom, der blev opdaget for knap to år siden, blev han siddende i byrådet og blev ved med at interesserer sig for politik.

Således sad Ivan Leth i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

- Han var aktiv via virtuelle møder. “Når borgerne har valgt mig, kan jeg ikke bare forlade skuden”, skriver Lone Leth om sin mand på Facebook.

- Ivan levede for politikken, demokratiet og social retfærdighed. Han skulle også lige være sikker på at Trump forlod Det Hvide Hus, inden han gav slip.

Bisættelsen kommer til at foregå fra kirkegården ved Tolne Kirke, men på grund af corona bliver det kun for de nærmeste.

Der bliver dog mindesammenkomst, senere, skriver Lone Leth.

- Da vi ikke kan drikke gravøl sammen lige nu, vil vi gerne opfordre til at skrive en lille hilsen, et billede, eller dele et minde her på hans facebook, skriver hun også.

Udover konen Lone, efterlader Ivan Leth sig to voksne børn, Tommas og Pernille samt fem børnebørn.